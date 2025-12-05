Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) identificaram e prenderam dois homens procurados pela Justiça na quinta-feira (4) em São José dos Campos.
A primeira prisão aconteceu no bairro Taquari, por volta das 18h20, durante patrulhamento da equipe pela Rodovia SP-50. Um homem em atitude suspeita foi abordado e constatou-se um mandado de prisão em aberto por uso de documento falso. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.
Posteriormente, por volta das 20h45, na rua Doutor Aleixo Mascarenhas, Vila Maria, um outro homem foi identificado como procurado por tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.