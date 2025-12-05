Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) identificaram e prenderam dois homens procurados pela Justiça na quinta-feira (4) em São José dos Campos.

A primeira prisão aconteceu no bairro Taquari, por volta das 18h20, durante patrulhamento da equipe pela Rodovia SP-50. Um homem em atitude suspeita foi abordado e constatou-se um mandado de prisão em aberto por uso de documento falso. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.

