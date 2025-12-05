Bombeiros combateram nesta sexta-feira (5) um incêndio de grandes proporções no hotel TW GUAIMBE, no bairro Julião, em Ilhabela, após um fogo começar na lavanderia e atingir apartamentos.
O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado às 5h25 para controlar um incêndio na costa sul da ilha. Ao chegar ao local, as equipes encontraram um fogo já avançado, que havia começado na lavanderia e se espalhado rapidamente pela estrutura.
Segundo a corporação, as chamas destruíram completamente a área da lavanderia e atingiram quatro apartamentos: dois no pavimento superior e dois no inferior. Um dos quartos da parte de cima ficou parcialmente danificado, enquanto outro, na parte de baixo, teve a varanda totalmente consumida pelo fogo.
Ação rápida impediu destruição maior
Com o uso do caminhão Auto Bomba da base de Ilhabela, os bombeiros conseguiram conter o avanço das chamas e impedir que elas se alastrassem para o restante do hotel, evitando danos mais graves ao prédio e colocando o local em segurança.
A operação recebeu reforço de uma equipe de São Sebastião, que enviou um caminhão de apoio para abastecimento de água. O trabalho conjunto permitiu a extinção completa do incêndio.
A área atingida foi estimada em 500 m².
Sem vítimas
De acordo com os bombeiros, não houve vítimas. Os hóspedes e funcionários foram retirados antes que o fogo alcançasse outras dependências. As causas do incêndio serão investigadas.