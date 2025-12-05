Taubaté celebra nesta sexta-feira (5) seu aniversário de 380 anos com uma programação especial no Museu Histórico Prof. Paulo Camilher Florençano. A exposição “Taubaté Através do Tempo” relata a formação e evolução do município.
Na mostra é possível conhecer momentos decisivos da trajetória da cidade desde a época dos povos originários por meio de uma pesquisa atualizada, fotografias, vídeos e objetos históricos que destacam:
- A criação da vila no século XVII e o papel dos sertanistas
- A participação de taubateanos em movimentos cruciais como a Inconfidência Mineira e a Independência
- Os períodos do Ciclo do Café, o Convênio de Taubaté e a industrialização
- A presença da cidade em conflitos do século XX.
Parte do acervo está disposta em gabinetes de curiosidades, permitindo aos visitantes a observação de perto das coleções originais do museu. A exposição conta também com recursos de acessibilidade com QR Codes e textos em braile.
O Museu funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 16h. A entrada é gratuita. Visitas mediadas para grupos podem ser agendadas pelo e-mail agendamento.ampah@gmail.com.
Além das atividades no museu, as comemorações de aniversário contam também com a Parada de Natal às 18h e shows a partir das 21h.
O ponto de concentração para a Parada de Natal é a Praça Santa Terezinha, de lá, o desfile iluminado segue até a Praça Dom Epaminondas, onde acontecerão os shows do grupo Mundo de Kaboo e da cantora Luana Camarah.