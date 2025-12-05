Taubaté celebra nesta sexta-feira (5) seu aniversário de 380 anos com uma programação especial no Museu Histórico Prof. Paulo Camilher Florençano. A exposição “Taubaté Através do Tempo” relata a formação e evolução do município.

Na mostra é possível conhecer momentos decisivos da trajetória da cidade desde a época dos povos originários por meio de uma pesquisa atualizada, fotografias, vídeos e objetos históricos que destacam:

A criação da vila no século XVII e o papel dos sertanistas

A participação de taubateanos em movimentos cruciais como a Inconfidência Mineira e a Independência

Os períodos do Ciclo do Café, o Convênio de Taubaté e a industrialização

A presença da cidade em conflitos do século XX.

