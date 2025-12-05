“Tá me mordendo”, disse o homem de 39 anos que morreu após ser atacado por cerca de 10 cães dentro de um imóvel em São José dos Campos, segundo uma testemunha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Civil investiga a morte de Julio César Oliveira, 39 anos, atacado por cachorros na noite desta quarta-feira (3) em uma casa na Estrada do Serrote, no bairro Campos de São José, zona leste de São José. O caso mobilizou equipes do Samu, da Polícia Militar e da perícia.
Segundo o boletim de ocorrência, Julio entrou no imóvel acompanhado de uma mulher de 47 anos, moradora da residência e testemunha do ataque. Ela afirmou ter avisado ao homem sobre a presença dos cães antes da entrada no terreno.
Em depoimento, a mulher relatou que tentou afastar os animais, sem sucesso. Afirmou ainda que os cães se agitaram quando o homem teria dado um chute em um deles, momento em que o grupo avançou. A testemunha disse ter ouvido Julio gritar “tá me mordendo” antes de tentar fugir da casa.
A ocorrência foi registrada às 23h57. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o homem já estava morto quando o socorro chegou ao local.
Área isolada e perícia detalhada
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e do IC (Instituto de Criminalística), que recolheu vestígios e realizou exames no local. A morte foi inicialmente registrada como suspeita e acidental, aguardando a conclusão dos laudos periciais.
A identificação da vítima foi possível por meio de documentos encontrados na carteira de Julio e de um celular apreendido ao lado do corpo, ambos encaminhados para análise. Como se trata de área de difícil acesso, as equipes registraram as coordenadas geográficas exatas do ponto onde o corpo foi localizado.
Investigação sobre condições dos animais
Além do laudo necroscópico do IML, a Polícia Civil requisitou uma perícia específica no imóvel para verificar possíveis maus-tratos aos cães. O objetivo é avaliar se os animais estavam em situação de vulnerabilidade ou se apresentavam comportamento compatível com ataques coletivos.
O caso seguirá em investigação até que a causa da morte e a dinâmica completa do ataque sejam esclarecidas.