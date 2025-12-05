“Tá me mordendo”, disse o homem de 39 anos que morreu após ser atacado por cerca de 10 cães dentro de um imóvel em São José dos Campos, segundo uma testemunha.

A Polícia Civil investiga a morte de Julio César Oliveira, 39 anos, atacado por cachorros na noite desta quarta-feira (3) em uma casa na Estrada do Serrote, no bairro Campos de São José, zona leste de São José. O caso mobilizou equipes do Samu, da Polícia Militar e da perícia.