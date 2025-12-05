A Justiça negou a ação que contestava uma permuta que envolveu áreas da Prefeitura de São José dos Campos e imóveis particulares na região do Serimbura. A troca, que foi aprovada pela Câmara no fim de 2018, era questionada no processo desde abril de 2019.

Na sentença, expedida nessa semana, a juíza Naira Blanco Machado, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São José, afirmou que nenhuma irregularidade ficou comprovada na transação.