Empresas instaladas em Jacareí participarão na próxima quarta-feira (10) do ‘Dia D da Empregabilidade’ promovido pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). O evento acontecerá das 8h às 16h, unindo empregadores e pessoas que buscam oportunidades num ‘Feirão de Vagas’.
Inicialmente estão previstas 100 vagas de emprego para as funções de:
- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
- Operador de Telemarketing
- Segurança e Zeladoria
- Comércio, Alimentação/ Restaurante
Também serão oferecidas vagas que não exigem experiência e oportunidades para primeiro emprego.
Interessados devem comparecer ao PAT, levando documentos pessoais e comprovante de endereço, além de um currículo impresso.
Haverá encaminhamento para entrevistas dos candidatos que tiverem o perfil das vagas oferecidas.
O PAT de Jacareí fica localizado na rua Barão de Jacareí, nº 839, Centro.