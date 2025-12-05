Empresas instaladas em Jacareí participarão na próxima quarta-feira (10) do ‘Dia D da Empregabilidade’ promovido pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). O evento acontecerá das 8h às 16h, unindo empregadores e pessoas que buscam oportunidades num ‘Feirão de Vagas’.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Inicialmente estão previstas 100 vagas de emprego para as funções de: