05 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Jacareí: Dia D Empregabilidade' conecta empresas a candidatos

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Empresas instaladas em Jacareí participarão na próxima quarta-feira (10) do ‘Dia D da Empregabilidade’  promovido pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). O evento acontecerá das 8h às 16h, unindo empregadores e pessoas que buscam oportunidades num ‘Feirão de Vagas’.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Inicialmente estão previstas 100 vagas de emprego para as funções de:

  • Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
  • Operador de Telemarketing
  • Segurança e Zeladoria
  • Comércio, Alimentação/ Restaurante

Também serão oferecidas vagas que não exigem experiência e oportunidades para primeiro emprego.

Interessados devem comparecer ao PAT, levando documentos pessoais e comprovante de endereço, além de um  currículo impresso.

Haverá encaminhamento para entrevistas dos candidatos que tiverem o perfil das vagas oferecidas.

O PAT de Jacareí fica localizado na rua Barão de Jacareí, nº 839, Centro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários