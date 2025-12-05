A Polícia Civil investiga a morte de um homem acusado de abuso sexual que foi encontrado ferido e inconsciente em uma rua de São Sebastião e morreu horas depois.

Rubens Alves Loiola, 58 anos, foi encontrado gravemente ferido em via pública na manhã desta sexta-feira (5). O homem havia sido apontado, na noite anterior, como suspeito de abuso sexual contra um adolescente, segundo informações coletadas por agentes municipais no local.