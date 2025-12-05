05 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
LITORAL NORTE

Homem acusado de abuso é achado morto em rua da região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Civil investiga a morte de um homem acusado de abuso sexual que foi encontrado ferido e inconsciente em uma rua de São Sebastião e morreu horas depois.

Rubens Alves Loiola, 58 anos, foi encontrado gravemente ferido em via pública na manhã desta sexta-feira (5). O homem havia sido apontado, na noite anterior, como suspeito de abuso sexual contra um adolescente, segundo informações coletadas por agentes municipais no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis municipais foram acionados para apoiar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na rua Projetada, no bairro Itatinga, onde encontraram a vítima caída, inconsciente e com lesões na face e na região do crânio. Os agentes afirmaram não ter testemunhado nenhum ato de violência e relataram que não havia no local vestígios que indicassem a dinâmica da possível agressão.

O homem foi socorrido e encaminhado à UPA de São Sebastião, mas morreu às 3h15 durante atendimento médico devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Civil informou que a vítima já constava em um boletim anterior relacionado a uma suspeita de importunação sexual contra pessoa incapaz. O caso, no entanto, não configurava flagrante, pois os fatos relatados haviam ocorrido entre 15 e 20 dias antes.

Com a morte confirmada, o 1º DP (Distrito Policial) deu início ao procedimento de investigação e solicitou exames periciais ao IML (Instituto Médico Legal) para esclarecer a causa do óbito e determinar se houve agressão por terceiros. A polícia também corrigiu um erro administrativo no registro inicial do caso, causado por divergência no sistema ao inserir o RG da servidora que registrou a ocorrência.

O caso segue em apuração.

