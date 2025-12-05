05 de dezembro de 2025
EVENTO GRATUITO

Festival de skate em Jacareí terá bate-papo com Pâmela Rosa

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Pâmela Rosa
Pâmela Rosa

Jacareí recebe o Festival “Andando de Skate com Pâmela Rosa”, promovido pela Secretaria de Esportes e Recreação, em parceria com o Sesc. O evento acontece no sábado (6), na Pista de Skate do Jardim Paraíso, das 10h às 17h,

Participantes poderão conversar com a atleta joseense, que é bicampeã dos X Games, campeã mundial de Street Skate, medalhista pan-americana e atleta olímpica.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, feita no local a partir das 9h30. 

No local também haverá gastronomia e atividades do programa Recriança, como pula-pula e brinquedos infláveis.

A pista de skate está localizada no Parque Linear Caramuru, rua Doutor Nelson da Costa Marreli, Nº 68, Jardim Paraíso, Jacareí.

