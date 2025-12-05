Jacareí recebe o Festival “Andando de Skate com Pâmela Rosa”, promovido pela Secretaria de Esportes e Recreação, em parceria com o Sesc. O evento acontece no sábado (6), na Pista de Skate do Jardim Paraíso, das 10h às 17h,

Participantes poderão conversar com a atleta joseense, que é bicampeã dos X Games, campeã mundial de Street Skate, medalhista pan-americana e atleta olímpica.

