A Polícia Civil investiga a morte de uma idosa que foi achada ferida dentro de casa em São José dos Campos. Ela foi encontrada pela filha, que a socorreu.
Maria Auxiliadora Lino, de 62 anos, morreu após ser encontrada caída e desacordada na cozinha de sua casa, no bairro Chácaras Araújo 1, na zona leste. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte após a família relatar ferimentos no corpo da vítima.
A idosa, encontrada ferida no dia 30 de novembro, morreu nesta sexta-feira (5). Segundo o boletim de ocorrência, uma das filhas da idosa foi até a residência e encontrou a mãe caída no chão. Assustada, ela acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou atendimento no local e levou a vítima ao Hospital da Vila Industrial.
No dia seguinte, outra filha, que compareceu ao hospital para visitá-la, relatou que médicos questionaram se Maria Auxiliadora teria sofrido algum tipo de agressão. Ao vê-la internada, constatou ferimentos no pescoço, lesões nos braços e no joelho esquerdo.
A idosa apresentava nível de consciência rebaixado desde o atendimento inicial. Exames de imagem revelaram hemorragia intracraniana extensa e sinais de isquemia talâmica. Segundo o médico responsável, não havia indicação cirúrgica diante do quadro grave.
Maria Auxiliadora não resistiu e morreu no hospital. Ela tinha histórico de hipertensão sem tratamento, segundo o relatório médico anexado à ocorrência.
A Polícia Civil registrou o caso como “morte suspeita” e encaminhou o corpo ao IML (Instituto Médico Legal), que irá determinar oficialmente a causa da morte. A investigação segue sob responsabilidade do 6º DP (Distrito Policial) de São José, que deve ouvir familiares e aguardar o laudo pericial para identificar se houve queda acidental ou agressão.