A Polícia Civil investiga a morte de uma idosa que foi achada ferida dentro de casa em São José dos Campos. Ela foi encontrada pela filha, que a socorreu.

Maria Auxiliadora Lino, de 62 anos, morreu após ser encontrada caída e desacordada na cozinha de sua casa, no bairro Chácaras Araújo 1, na zona leste. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte após a família relatar ferimentos no corpo da vítima.