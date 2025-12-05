A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Lorena instaurou investigação por tentativa de feminicídio após uma jovem de 17 anos ser espancada e ficar em estado gravíssimo, com risco de morte, depois de uma confusão em um bar na cidade. ?

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na quinta-feira (4), o pai da vítima procurou a polícia para relatar o caso envolvendo a filha, Y.S.T.P., de 17 anos. A jovem mora com a mãe, Helaine Cristina dos Santos Rodrigues, no bairro Vila Passos, em Lorena. ?

Ainda conforme o relato, na data dos fatos, Y. passou a madrugada no Bar da Bomba, na rua General Góes Monteiro. Em determinado momento, o suspeito Adrian, apontado como namorado da jovem, e uma mulher conhecida pelo apelido de “Loira” teriam iniciado uma discussão com a vítima. Testemunhas contaram à família que “Loira” empurrou a adolescente e, em seguida, Adrian passou a agredi-la com chutes e socos. A jovem desmaiou e entrou em convulsão. ?