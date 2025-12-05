05 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
US$ 72 BILHÕES

Netflix compra Warner Bros e se torna a mais valiosa de Hollywood

Por Da redação | Califórnia, USA
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Shutterstock
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Netflix Inc. anunciou nesta sexta-feira (5) a aquisição da divisão Warner Bros., pertencente à Warner Bros. Discovery (WBD). A transação custou US$ 72 bilhões e deve se concretizar em até 18 meses, tornando a empresa detentora de um extenso catálogo de sucessos. O negócio altera o panorama do mercado de entretenimento mundial, tornando a Netflix a empresa mais valiosa de Hollywood, mesmo com menor conteúdo próprio.

A aquisição agrega um dos acervos mais tradicionais de cinema ao serviço de streaming líder mundial, o que consolida a Netflix como uma potência de conteúdo.

O negócio, que inclui os estúdios de cinema e TV e as plataformas HBO e HBO Max, está avaliado em aproximadamente US$ 82,7 bilhões. O valor de mercado da transação é de US$ 72 bilhões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o pronunciamento oficial da Netflix, nessa fusão, assinantes serão diretamente beneficiados com "mais escolha e maior valor". A integração da biblioteca centenária da Warner Bros. ao extenso portfólio da Netflix resulta em um catálogo de conteúdo sem precedentes. Destacam-se:

  • Séries Premiadas da HBO: Game of Thrones, The Sopranos e The White Lotus.
  • Franquias de Longa-Metragem: Harry Potter e o Universo DC.
  • Sucessos de TV e Cinema: Friends, The Big Bang Theory e Casablanca e tantos outros que passam a integrar o catálogo da Netflix.

Em nota, o co-CEO da Netflix, Greg Peters, declarou que o acordo irá "acelerar nossos negócios nas próximas décadas" e fortalecerá a indústria criativa.

A conclusão do negócio está prevista para ocorrer em um prazo de 12 a 18 meses. A aquisição só será finalizada após a WBD separar sua divisão de Redes Globais (Discovery Global) em uma nova empresa de capital aberto, o que deve ocorrer no terceiro trimestre de 2026. A Netflix irá adquirir o conteúdo filmado, mas não os ativos da Discovery Global, que incluem marcas como CNN e Discovery+.

A empresa também planeja manter as operações de estúdio da Warner Bros., incluindo a continuidade do lançamento de filmes nos cinemas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários