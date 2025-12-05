A Netflix Inc. anunciou nesta sexta-feira (5) a aquisição da divisão Warner Bros., pertencente à Warner Bros. Discovery (WBD). A transação custou US$ 72 bilhões e deve se concretizar em até 18 meses, tornando a empresa detentora de um extenso catálogo de sucessos. O negócio altera o panorama do mercado de entretenimento mundial, tornando a Netflix a empresa mais valiosa de Hollywood, mesmo com menor conteúdo próprio.
A aquisição agrega um dos acervos mais tradicionais de cinema ao serviço de streaming líder mundial, o que consolida a Netflix como uma potência de conteúdo.
O negócio, que inclui os estúdios de cinema e TV e as plataformas HBO e HBO Max, está avaliado em aproximadamente US$ 82,7 bilhões. O valor de mercado da transação é de US$ 72 bilhões.
Segundo o pronunciamento oficial da Netflix, nessa fusão, assinantes serão diretamente beneficiados com "mais escolha e maior valor". A integração da biblioteca centenária da Warner Bros. ao extenso portfólio da Netflix resulta em um catálogo de conteúdo sem precedentes. Destacam-se:
- Séries Premiadas da HBO: Game of Thrones, The Sopranos e The White Lotus.
- Franquias de Longa-Metragem: Harry Potter e o Universo DC.
- Sucessos de TV e Cinema: Friends, The Big Bang Theory e Casablanca e tantos outros que passam a integrar o catálogo da Netflix.
Em nota, o co-CEO da Netflix, Greg Peters, declarou que o acordo irá "acelerar nossos negócios nas próximas décadas" e fortalecerá a indústria criativa.
A conclusão do negócio está prevista para ocorrer em um prazo de 12 a 18 meses. A aquisição só será finalizada após a WBD separar sua divisão de Redes Globais (Discovery Global) em uma nova empresa de capital aberto, o que deve ocorrer no terceiro trimestre de 2026. A Netflix irá adquirir o conteúdo filmado, mas não os ativos da Discovery Global, que incluem marcas como CNN e Discovery+.
A empresa também planeja manter as operações de estúdio da Warner Bros., incluindo a continuidade do lançamento de filmes nos cinemas.