A Netflix Inc. anunciou nesta sexta-feira (5) a aquisição da divisão Warner Bros., pertencente à Warner Bros. Discovery (WBD). A transação custou US$ 72 bilhões e deve se concretizar em até 18 meses, tornando a empresa detentora de um extenso catálogo de sucessos. O negócio altera o panorama do mercado de entretenimento mundial, tornando a Netflix a empresa mais valiosa de Hollywood, mesmo com menor conteúdo próprio.

A aquisição agrega um dos acervos mais tradicionais de cinema ao serviço de streaming líder mundial, o que consolida a Netflix como uma potência de conteúdo.

O negócio, que inclui os estúdios de cinema e TV e as plataformas HBO e HBO Max, está avaliado em aproximadamente US$ 82,7 bilhões. O valor de mercado da transação é de US$ 72 bilhões.