Um motorista de trator caiu em uma ribanceira e morreu em uma fazenda do Vale do Paraíba. O acidente aconteceu por volta de 13h desta quinta-feira (4/12), em uma estrada municipal de Lavrinhas, no Vale Histórico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde o motorista do trator se acidentou.