Um motorista de trator caiu em uma ribanceira e morreu em uma fazenda do Vale do Paraíba. O acidente aconteceu por volta de 13h desta quinta-feira (4/12), em uma estrada municipal de Lavrinhas, no Vale Histórico.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde o motorista do trator se acidentou.
O dono da empresa que opera na fazenda disse que a vítima, um idoso, de 62 anos, dirigia o equipamento quando caiu em uma ribanceira. As equipes de socorro foram acionadas e o motorista do trator foi levado, ainda com vida para a Santa Casa de Cruzeiro.
No local, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu por razões ainda desconhecidas, segundo o documento policial. As equipes do Instituto de Criminalística foram acionadas e foi requisitada a perícia para determinar a causa da morte.
O caso foi registrado como morte suspeita, sem causa determinante aparente, na Delegacia de Polícia de Lavrinhas.