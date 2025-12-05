Um desfile iluminado com personagens, música e luzes de LED celebra o Natal gratuitamente no CenterVale Shopping. A Parada das Luzes é atração nos dias 11 e 18 de dezembro de 2025, nos corredores do shopping, a partir das 18h.

Ao som de uma trilha natalina, personagens encantados fazem performances e interagem com o público usando figurinos de LED. O espetáculo, que já foi acompanhado por milhares de pessoas, foi criado na Alemanha em 2000, inspirado em paradas internacionais e trazido ao Brasil em 2017. Essa é a primeira vez do show em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp