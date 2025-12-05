05 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESPETÁCULO

Parada das Luzes é atração especial de Natal gratuita em SJC

Por Da redaçã | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Espetáculo gratuito percorre corredores do shopping
Espetáculo gratuito percorre corredores do shopping

Um desfile iluminado com personagens, música e luzes de LED celebra o Natal gratuitamente no CenterVale Shopping. A Parada das Luzes é atração nos dias 11 e 18 de dezembro de 2025, nos corredores do shopping, a partir das 18h.

Ao som de uma trilha natalina, personagens encantados fazem performances e interagem com o público usando figurinos de LED. O espetáculo, que já foi acompanhado por milhares de pessoas, foi criado na Alemanha em 2000,  inspirado em paradas internacionais e trazido ao Brasil em 2017. Essa é a primeira vez do show em  São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A apresentação proporciona uma experiência sensorial misturando arte, performance e tecnologia a pessoas de todas as idades.

O shopping fica na avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9403, Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários