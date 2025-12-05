Um caminhoneiro morreu durante obra de recapagem na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (5), no km 32 da Via Dutra.
De acordo com o boletim registrado no plantão policial, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada pela concessionária responsável pela via por volta das 2h48 para atender um acidente envolvendo dois caminhões em uma área de obras de recapagem da pista, no sentido Rio de Janeiro, em Cruzeiro.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um dos veículos parado entre o acostamento e a faixa de terra, carregado com raspas de asfalto retiradas da própria rodovia, e o motorista já em óbito à beira da pista.
A vítima fatal, motorista do caminhão VW/26.260 CRM 6×2, de cor branca, atuava no serviço de transporte de material da obra. Ele teria descido da cabine pouco antes da batida e acabou atingido no momento da colisão entre os veículos, não resistindo aos ferimentos no local.
O boletim descreve que o caminhão conduzido pela vítima estava parado às margens da rodovia, entre o acostamento e a faixa de terra, quando outro caminhão VW/24.280 CRM 6×2, também branco, desceu pelo aterro lateral e colidiu contra a traseira e a lateral do veículo estacionado.
O impacto atingiu o trabalhador que estava fora da cabine, provocando o homicídio culposo, conforme a tipificação inicial do caso no Código de Trânsito Brasileiro.
O motorista do segundo caminhão sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária até o pronto-socorro de Lorena. O quadro de saúde dele não foi detalhado no boletim, que registra apenas que ele permaneceu como parte envolvida no inquérito que vai apurar as circunstâncias do acidente.
Após o trabalho da perícia técnica, os veículos foram liberados pela Polícia Civil. O caminhão conduzido pela vítima, acabou apreendido administrativamente pela PRF por estar com o licenciamento em atraso, informação que também consta no registro.
O homicídio culposo na Dutra em Cruzeiro se soma a uma sequência recente de acidentes graves na Rodovia Presidente Dutra no Vale do Paraíba. Em outubro, outro caso em Cruzeiro, no km 30, terminou com a morte de uma pessoa após colisão entre carro e caminhão seguida de incêndio na pista. Relembre esse caso na Dutra em Cruzeiro.
No mesmo período, trechos da Via Dutra registraram engavetamentos e colisões envolvendo caminhões, com interdições totais e congestionamentos, como o acidente entre veículos de carga em Pindamonhangaba que deixou motorista preso às ferragens e bloqueou totalmente a pista. Veja outro acidente entre caminhões na Dutra em Pinda.
O histórico recente mostra que o trecho da BR-116 que corta o Vale do Paraíba concentra diversas ocorrências de atropelamentos e colisões com morte, frequentemente registradas pela Polícia Civil como homicídio culposo no trânsito, com investigações abertas para apurar eventual imprudência, negligência ou imperícia dos condutores.