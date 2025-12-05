Um caminhoneiro morreu durante obra de recapagem na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (5), no km 32 da Via Dutra.

De acordo com o boletim registrado no plantão policial, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada pela concessionária responsável pela via por volta das 2h48 para atender um acidente envolvendo dois caminhões em uma área de obras de recapagem da pista, no sentido Rio de Janeiro, em Cruzeiro.