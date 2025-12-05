Um homem foi autuado ao ser flagrado por câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) fazendo descarte irregular de resíduos na região central da cidade. Com auxílio de um carrinho de mão, ele levou os materiais para as proximidades das obras de duplicação da avenida Sebastião Gualberto.
Fiscais do Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana que atuam no CSI o identificaram com ajuda das câmeras inteligentes e com reconhecimento facial e avisaram as equipes de campo. Os servidores da Prefeitura abordaram o munícipe, que foi autuado por descumprir a Lei Municipal 7.815, de 2009, que estabelece que jogar lixo, entulho ou outros materiais em áreas públicas pode resultar em multas de até R$ 35 mil.
O valor a ser pago ainda não foi definido e será imposto apenas após análise da quantidade e tipo de material que foi descartado.
A cidade conta com 15 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) para coleta de resíduos distribuídos em todas as regiões, onde se pode descartar inservíveis gratuitamente.
Nesses locais podem ser descartados entulho de obras (tijolos, telhas, pisos, tubulações); móveis e eletrodomésticos, pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, restos de poda e jardinagem, papel, papelão e óleo de cozinha usado.
Os PEVs funcionam de segunda a sábado das 8h às 17h e aos domingos e feriados das 8h às 12h.