Um homem foi autuado ao ser flagrado por câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) fazendo descarte irregular de resíduos na região central da cidade. Com auxílio de um carrinho de mão, ele levou os materiais para as proximidades das obras de duplicação da avenida Sebastião Gualberto.

Fiscais do Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana que atuam no CSI o identificaram com ajuda das câmeras inteligentes e com reconhecimento facial e avisaram as equipes de campo. Os servidores da Prefeitura abordaram o munícipe, que foi autuado por descumprir a Lei Municipal 7.815, de 2009, que estabelece que jogar lixo, entulho ou outros materiais em áreas públicas pode resultar em multas de até R$ 35 mil.

