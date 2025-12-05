A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, inicia no próximo sábado (6) a Operação Especial de Natal no transporte público coletivo.

Começa no sábado (6) a Operação Especial de Natal que amplia os horários de circulação das linhas de ônibus de transporte público em São José dos Campos.

A iniciativa envolve 34 linhas que receberão reforço aos finais de semana, com intenção de facilitar a circulação de moradores e turistas durante o período de maior movimento no comércio.