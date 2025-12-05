A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, inicia no próximo sábado (6) a Operação Especial de Natal no transporte público coletivo.
A iniciativa envolve 34 linhas que receberão reforço aos finais de semana, com intenção de facilitar a circulação de moradores e turistas durante o período de maior movimento no comércio.
108 – Canindú – Via Vl. Cândida / Rodoviária; 201 – Terminal Central / Bairrinho; 202 – Bom Retiro / Terminal Central; 204 – Novo Horizonte (A e B); 205 – Eugênio de Melo – Galo Branco / Praça Afonso Pena; 231 – Vila Dirce / Tesouro; 237 – Novo Horizonte / Jd. Aquarius; 240 – Novo Horizonte / Campo dos Alemães; 243 – Santa Maria / José Longo; 244 – Jardim São José / Terminal Central; 209 – Jd. Uirá / Terminal Central; 212 – Putim / Terminal Central – Via Av. dos Astronautas; 242 – Majestic / Praça Afonso Pena; 305 – Jd. São Judas Tadeu / Terminal Central; 307 – Morumbi; 308 – Terminal Central / Bosque dos Eucaliptos; 315 – Parque Interlagos / Terminal Central; 317 – Campo dos Alemães / Rodoviária; 341 – Campos de São José (A e B).
Viação Saens Peña
107 – Altos da Vl. Paiva / Av. Eng. Francisco José Longo; 115 – Vila Dirce – Altos de Santana / Av. Eng. Francisco José Longo; 119 – Colonial / Aquarius; 304 – Colonial / Praça Afonso Pena; 311 – Limoeiro – Jardim das Indústrias / Praça Afonso Pena; 313 – Aquarius – Colinas / Terminal Central; 314 – Chácaras Reunidas / Terminal Central; 331 – Campo dos Alemães / Aquarius.