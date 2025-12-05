Um golpe do falso sorteio em Cruzeiro esvaziou quase toda a poupança de uma aposentada que fazia um curso sobre uso do celular e prevenção de golpes, na noite de terça-feira (2).
Em outro caso, uma segunda aposentada procurou a polícia, também em Cruzeiro, para denunciar um suposto empréstimo não autorizado, depois de perceber descontos mensais em seu benefício previdenciário sem ter assinado contrato.
De acordo com o registro policial, a vítima contou que recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de um número que usava a foto do professor do curso “60+ Digital – Como Usar o Celular e Evitar Golpes”. Na conversa, o estelionatário dizia que havia um sorteio entre os alunos e que ela teria sido contemplada com um suposto prêmio de R$ 5 mil.
Para receber o valor, o golpista pediu que a aposentada acessasse o internet banking e seguisse uma sequência de comandos no aplicativo do banco, enquanto mostrava as telas usando o celular do marido.
Ele afirmava que precisava “acompanhar o procedimento” e, assim, passou a orientar cada passo, sempre mantendo a vítima em conversa pelo aplicativo de mensagens.
Em determinado momento, o autor mencionou até a possibilidade de contratação de um empréstimo de R$ 40 mil, dividido em 24 parcelas, o que a vítima recusou, afirmando que nunca havia feito empréstimos.
Ainda assim, continuou seguindo as instruções do suposto professor, acreditando que tudo fazia parte do processo para liberar o prêmio anunciado no golpe do falso sorteio em Cruzeiro.
Depois de algum tempo de ligação, os dois celulares utilizados pela família ficaram com pouca bateria, e a aposentada encerrou o atendimento. Na manhã seguinte, o criminoso voltou a enviar mensagens, perguntando se o dinheiro teria “caído na conta”.
Desconfiada, a vítima acessou o extrato bancário e percebeu que sua poupança havia sido praticamente zerada. Segundo o boletim de ocorrência, foram retirados cerca de R$ 19,6 mil da conta, restando pouco mais de R$ 200 de saldo.
Também constavam no extrato várias transferências via Pix da poupança para terceiros não identificados, o que reforçou a suspeita de golpe do falso sorteio em Cruzeiro com uso de dados bancários.
Assim que percebeu o prejuízo, a aposentada procurou o banco, que informou ter aberto um procedimento interno para analisar as transações suspeitas e tentar o bloqueio de parte dos valores.
A orientação inicial recebida foi de que o boletim de ocorrência seria “desnecessário”, mas a família decidiu registrar o caso na Polícia Civil em Cruzeiro.
O caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial da cidade para apuração do crime de estelionato. A vítima foi orientada sobre a possibilidade de solicitar bloqueio cautelar de recursos movimentados via Pix, conforme regras de segurança do Banco Central, e a manter contato com a instituição financeira sempre por canais oficiais, principalmente em situações que envolvam movimentações atípicas ou supostos prêmios.
O registro reforça o alerta de autoridades e especialistas: criminosos têm usado, com frequência, aplicativos de mensagens, perfis falsos e promessas de dinheiro fácil para aplicar golpes, especialmente contra idosos.
No Vale do Paraíba, casos semelhantes já levaram outras aposentadas a perder valores elevados, como em golpes de empréstimo e golpes contra idosos registrados em bancos e caixas eletrônicos.
A Polícia Civil e órgãos de defesa do consumidor recomendam que, diante de qualquer proposta de prêmio, sorteio ou liberação de dinheiro, o cidadão jamais compartilhe telas do internet banking, senhas, tokens ou códigos recebidos por SMS ou aplicativos. No caso do golpe do falso sorteio em Cruzeiro, o criminoso se aproveitou da confiança da vítima no professor do curso e na ideia de uma premiação entre alunos.
Para quem usa Pix, é importante ativar limites de valor, cadastro de dispositivos e alertas de segurança no aplicativo do banco, além de conferir com atenção qualquer pedido de transferência urgente feito por mensagens.
Uma aposentada de 65 anos procurou a Polícia Civil para denunciar um suposto empréstimo não autorizado em Cruzeiro. De acordo com o registro policial, a aposentada recebe seu benefício desde abril de 2025, quando compareceu à agência localizada na região central de Cruzeiro para formalizar o pagamento. Após essa data, ela continuou sacando normalmente o valor mensal, sem voltar à instituição.
Recentemente, uma sobrinha analisou o extrato da conta e identificou que, além do benefício, havia descontos referentes a um empréstimo que a idosa afirma nunca ter contratado. O suposto contrato, segundo o boletim, seria de R$ 4.121,40, dividido em 12 parcelas de R$ 343,45, das quais sete já teriam sido pagas.
Em nenhum momento, segundo a vítima, o valor desse empréstimo não autorizado em Cruzeiro foi creditado em sua conta. Os depósitos identificados eram apenas os do benefício previdenciário, o que reforçou a suspeita de fraude na contratação.
Ao tomar conhecimento dos descontos, a aposentada retornou à agência em Cruzeiro para pedir explicações. No atendimento, foi informada pela funcionária de que havia, de fato, um contrato de empréstimo ativo vinculado ao seu benefício, mas a funcionária teria dito que não poderia fornecer cópia do documento naquele momento.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi orientada a aguardar contato da central de atendimento do banco, o que até então não havia ocorrido.
Sem resposta clara sobre quem teria firmado o contrato e por que o valor não apareceu como crédito na conta, a aposentada decidiu registrar o caso como empréstimo não autorizado em Cruzeiro para resguardar seus direitos.
O extrato apresentado à polícia mostra os descontos mensais das parcelas, sem qualquer lançamento correspondente ao valor total contratado. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Cruzeiro, responsável pela área onde fica a agência bancária.