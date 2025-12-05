Um golpe do falso sorteio em Cruzeiro esvaziou quase toda a poupança de uma aposentada que fazia um curso sobre uso do celular e prevenção de golpes, na noite de terça-feira (2).

Em outro caso, uma segunda aposentada procurou a polícia, também em Cruzeiro, para denunciar um suposto empréstimo não autorizado, depois de perceber descontos mensais em seu benefício previdenciário sem ter assinado contrato.