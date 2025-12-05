Turistas e moradores apontam grande quantidade de bagres mortos espalhados pela faixa de areia da praia Martim de Sá, em Caraguatatuba. Ao menos três pessoas foram feridas pelo ferrão do peixe e socorridas em unidades de saúde da região. A prefeitura aponta que a atividade pesqueira e a toxicidade podem ser responsáveis pela morte dos peixes. Caso está sob análise.

Uma quantidade excessiva de peixes mortos da espécie Genidens genidens, conhecida como bagre, foi identificada na faixa de areia em Caraguatatuba. Há registro de três pessoas que foram perfuradas pelo 'ferrão' do peixe que causa dores, inchaço na região, podendo evoluir para febre, necrose e infecção. O ferrão permanece ativo por horas, mesmo após a morte da espécie.

