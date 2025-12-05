Criminosos estão disseminando mensagens fraudulentas em Ubatuba se fazendo passar pela prefeitura. O conteúdo é promocional e oferece atividades esportivas supostamente gratuitas direcionadas ao público infantojuvenil, levando os responsáveis a acreditarem que se trata de um programa municipal oficial. A mensagem tem sido enviada aos responsáveis e também a escolas da região.
A Prefeitura de Ubatuba alerta que, embora o nome da administração e o símbolo estejam sendo utilizados, não se trata de uma ação oficial e sim de um golpe.
Não há em vigor nenhum programa esportivo infantil em parceria com empresas privadas e, além disso, nenhum órgão solicita dados pessoais por mensagens, formulários e canais não oficiais.
Todas as atividades e ações municipais são amplamente divulgadas pelo site ou redes da prefeitura e diante de qualquer dúvida, munícipes podem inclusive buscar orientação presencialmente.
Pais e responsáveis que receberem mensagens suspeitas devem ignorar o conteúdo, não fornecer informações pessoais e comunicar imediatamente a direção da escola e a Prefeitura, para registro e adoção das providências cabíveis.
O caso já foi encaminhado ao Departamento Jurídico, que tomará as medidas legais necessárias.