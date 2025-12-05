Criminosos estão disseminando mensagens fraudulentas em Ubatuba se fazendo passar pela prefeitura. O conteúdo é promocional e oferece atividades esportivas supostamente gratuitas direcionadas ao público infantojuvenil, levando os responsáveis a acreditarem que se trata de um programa municipal oficial. A mensagem tem sido enviada aos responsáveis e também a escolas da região.

A Prefeitura de Ubatuba alerta que, embora o nome da administração e o símbolo estejam sendo utilizados, não se trata de uma ação oficial e sim de um golpe.

Não há em vigor nenhum programa esportivo infantil em parceria com empresas privadas e, além disso, nenhum órgão solicita dados pessoais por mensagens, formulários e canais não oficiais.

