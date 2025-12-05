05 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

EM UBATUBA

Golpe em nome da prefeitura busca extrair dados pessoais

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Agência Brasil
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Criminosos estão disseminando mensagens fraudulentas em Ubatuba se fazendo passar pela prefeitura. O conteúdo é promocional e oferece atividades esportivas supostamente gratuitas direcionadas ao público infantojuvenil, levando os responsáveis a acreditarem que se trata de um programa municipal oficial. A mensagem tem sido enviada aos responsáveis e também a escolas da região.

A Prefeitura de Ubatuba alerta que, embora o nome da administração e o símbolo estejam sendo utilizados, não se trata de uma ação oficial e sim de um golpe. 
Não há em vigor nenhum programa esportivo infantil em parceria com empresas privadas e, além disso, nenhum órgão solicita dados pessoais por mensagens, formulários e canais não oficiais.

Todas as atividades e ações municipais são amplamente divulgadas pelo site ou redes da prefeitura e diante de qualquer dúvida, munícipes podem inclusive buscar orientação presencialmente.

Pais e responsáveis que receberem mensagens suspeitas devem ignorar o conteúdo, não fornecer informações pessoais e comunicar imediatamente a direção da escola e a Prefeitura, para registro e adoção das providências cabíveis.

O caso já foi encaminhado ao Departamento Jurídico, que tomará as medidas legais necessárias.

