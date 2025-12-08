Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de armas, drogas e prisão de dois homens em Taubaté. A ação aconteceu na quinta-feira (4), quando as equipes organizaram diligências para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na cidade.
Um homem foi preso por tráfico de drogas e outro por porte ilegal de arma de fogo.
Foram apreendidas:
- duas porções de cocaína
- meio “tijolo” de crack
- embalagens para acondicionamento dos entorpecentes
- dois celulares
- anotações do tráfico
- um revólver calibre 38 mm. com numeração suprimida, com seis munições intactas.