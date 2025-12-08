08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia cumpre mandados, prende dois e apreende drogas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões em Taubaté
Apreensões em Taubaté

Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de armas, drogas e prisão de dois homens em Taubaté. A ação aconteceu na quinta-feira (4), quando as equipes organizaram diligências para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na cidade.

Um homem foi preso por tráfico de drogas e outro por porte ilegal de arma de fogo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Foram apreendidas:

  •  duas porções de cocaína
  • meio “tijolo” de crack
  • embalagens para acondicionamento dos entorpecentes
  • dois celulares
  • anotações do tráfico
  • um revólver calibre 38 mm. com numeração suprimida, com seis munições intactas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários