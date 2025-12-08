Uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na apreensão de armas, drogas e prisão de dois homens em Taubaté. A ação aconteceu na quinta-feira (4), quando as equipes organizaram diligências para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na cidade.

Um homem foi preso por tráfico de drogas e outro por porte ilegal de arma de fogo.

