Um advogado de 76 anos foi morto a tiros na tarde dessa quinta-feira (4) dentro de um restaurante na rua Floriano Peixoto, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.
Segundo o boletim de ocorrência, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo, entrou no restaurante e caminhou diretamente até o advogado, disparando várias vezes.
A vítima foi atingida por disparos na região da cabeça e no peito. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte no local.
A SSP (Secretária de Segurança Pública) de São Paulo informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Itapecerica da Serra, que requisitou perícia técnica no restaurante e segue investigando a motivação do crime e a identidade dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.
* Com informações do portal Metrópoles