Um advogado de 76 anos foi morto a tiros na tarde dessa quinta-feira (4) dentro de um restaurante na rua Floriano Peixoto, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo, entrou no restaurante e caminhou diretamente até o advogado, disparando várias vezes.