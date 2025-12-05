05 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Advogado de 76 anos morre após ser baleado dentro de restaurante

Por Da redação | Itapecerica da Serra (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Local do crime
Local do crime

Um advogado de 76 anos foi morto a tiros na tarde dessa quinta-feira (4) dentro de um restaurante na rua Floriano Peixoto, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo, entrou no restaurante e caminhou diretamente até o advogado, disparando várias vezes.

A vítima foi atingida por disparos na região da cabeça e no peito. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte no local.

A SSP (Secretária de Segurança Pública) de São Paulo informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Itapecerica da Serra, que requisitou perícia técnica no restaurante e segue investigando a motivação do crime e a identidade dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

* Com informações do portal Metrópoles

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários