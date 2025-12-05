05 de dezembro de 2025
FISCALIZAÇÃO

VALE: Motociclista desobedece ordem de parada e atropela policial

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Local da blitz da Polícia Militar e a moto do condutor, que foi detido
Local da blitz da Polícia Militar e a moto do condutor, que foi detido

Um motocilcista não obedeceu à ordem de parada durante um bloqueio da Polícia Militar em Guaratinguetá e acabou atropelando um policial.

O acidente aconteceu em frente ao Itaguará Clube, no Pedregulho, na tarde dessa quinta-feira (4). Ao tentar furar a blitz, o condutor da moto acabou atingindo um policial militar.

O agente foi socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá. Já o motociclista foi detido.

