Um motocilcista não obedeceu à ordem de parada durante um bloqueio da Polícia Militar em Guaratinguetá e acabou atropelando um policial.

O acidente aconteceu em frente ao Itaguará Clube, no Pedregulho, na tarde dessa quinta-feira (4). Ao tentar furar a blitz, o condutor da moto acabou atingindo um policial militar.