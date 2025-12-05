05 de dezembro de 2025
Ladrões de residência são presos a caminho do shopping na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de itens substraídos de residência em Lorena
Apreensão de itens substraídos de residência em Lorena

Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), prenderam quatro homens sob acusação de roubo à residência em Lorena, São Paulo.
A ação aconteceu na noite de quarta-feira (3), motivada por denúncia relatando o roubo no dia anterior.

Os suspeitos estavam a caminho de um shopping na cidade de Guaratinguetá, São Paulo, quando foram abordados e detidos.

Com eles, foram localizados produtos do roubo: joias, relógios, dinheiro, além de munições de calibres diversos e toucas utilizadas durante o crime.

Diante dos fatos, os quatro indivíduos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde foram tomadas todas as medidas legais.

