Policiais Militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), prenderam quatro homens sob acusação de roubo à residência em Lorena, São Paulo.

A ação aconteceu na noite de quarta-feira (3), motivada por denúncia relatando o roubo no dia anterior.

Os suspeitos estavam a caminho de um shopping na cidade de Guaratinguetá, São Paulo, quando foram abordados e detidos.

