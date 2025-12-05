A passagem por São José dos Campos do casal de jornalistas Léo e Rodrigo Almeida, do canal ‘Almeidas Indicam’, movimentou as redes e reacendeu o interesse do público pela memória local.

Reconhecidos nacionalmente por transformar visitas a cemitérios em narrativas sobre cultura, arte tumular e patrimônio, eles encontraram na cidade uma experiência marcante tanto pelo acolhimento digital quanto pelo cuidado dedicado aos espaços visitados.