A passagem por São José dos Campos do casal de jornalistas Léo e Rodrigo Almeida, do canal ‘Almeidas Indicam’, movimentou as redes e reacendeu o interesse do público pela memória local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Reconhecidos nacionalmente por transformar visitas a cemitérios em narrativas sobre cultura, arte tumular e patrimônio, eles encontraram na cidade uma experiência marcante tanto pelo acolhimento digital quanto pelo cuidado dedicado aos espaços visitados.
Durante a temporada gravada no município, os criadores destacaram o zelo exemplar do Cemitério Padre Rodolfo Komorek e do Cemitério Maria Peregrina, duas necrópoles que preservam não apenas histórias individuais, mas capítulos inteiros da identidade joseense. A organização, a limpeza e a manutenção chamaram atenção do público e dos próprios apresentadores, que frequentemente percorrem o país registrando diferentes realidades.
No Cemitério Padre Rodolfo Komorek, embora os restos mortais do religioso tenham sido trasladados, seu túmulo simbólico permanece como ponto de devoção e continua atraindo visitantes. É ali também que está sepultado o Desconhecido, figura emblemática que há décadas desperta curiosidade e devoção entre moradores do Vale do Paraíba.
Já no Cemitério Maria Peregrina, a história da própria Maria Peregrina, conhecida por muitos como “Mulher do Saco”, ampliou o debate sobre os santos populares e a força da memória coletiva na região.
A repercussão da visita foi intensa nas redes sociais, onde seguidores contribuíram com relatos, informações e lembranças que enriqueceram o conteúdo produzido pelo canal. A troca virtual evidenciou o quanto esses espaços, muitas vezes ignorados, ainda guardam vínculos profundos com a população.
Para Léo e Rodrigo, a temporada em São José dos Campos reforçou uma mensagem que o canal defende desde o início. Cemitérios são espaços de cultura, de memória e de identidade coletiva. Quando bem cuidados, preservam vínculos e fortalecem a forma como as pessoas compreendem sua própria cidade.
A visita colocou São José dos Campos em destaque no mapa cultural do projeto e evidenciou a importância do zelo por espaços que, silenciosamente, contam quem fomos e quem continuamos sendo.