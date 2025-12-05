A Polícia Militar anunciou que vai intensificar a fiscalização de motocicletas em toda a região ao longo do mês de dezembro. A ação tem como objetivo combater práticas criminosas e ampliar a sensação de tranquilidade nas ruas.

Segundo a corporação, a operação foca especialmente no enfrentamento a crimes graves, como homicídios, tentativas de homicídio e roubos, delitos que frequentemente envolvem o uso de motocicletas. A iniciativa busca dificultar a atuação de criminosos e aumentar a eficácia preventiva do policiamento.