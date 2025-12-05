A Polícia Militar anunciou que vai intensificar a fiscalização de motocicletas em toda a região ao longo do mês de dezembro. A ação tem como objetivo combater práticas criminosas e ampliar a sensação de tranquilidade nas ruas.
Segundo a corporação, a operação foca especialmente no enfrentamento a crimes graves, como homicídios, tentativas de homicídio e roubos, delitos que frequentemente envolvem o uso de motocicletas. A iniciativa busca dificultar a atuação de criminosos e aumentar a eficácia preventiva do policiamento.
Além do combate direto à criminalidade, a Polícia Militar também irá coibir condutas que impactam o bem-estar coletivo, como o uso de escapamentos irregulares, motivo recorrente de reclamações por gerar poluição sonora, e os chamados “rolezinhos de motos”, que costumam provocar sensação de insegurança e desordem.
A fiscalização será rigorosa em relação a infrações de trânsito previstas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), especialmente as de natureza grave e gravíssima, que incluem penalidades severas, multas e até suspensão do direito de dirigir.
A Polícia Militar informou que a iniciativa visa salvaguardar vidas, garantir a integridade física dos usuários das vias e assegurar o direito ao sossego da população. A corporação também destacou a importância da colaboração da sociedade, lembrando que o cumprimento das normas de trânsito é um ato de responsabilidade e respeito mútuo.
A operação segue ativa durante todo o mês, com a expectativa de reduzir infrações, prevenir crimes e fortalecer a segurança pública em toda a região.