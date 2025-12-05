Deflagrada em três fases, a Operação Ícaro da Polícia Civil de Taubaté prendeu 19 pessoas e desmantelou uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região conhecida como parte alta do município.

O grupo utilizava um laboratório de drogas onde eram preparados grandes volumes de entorpecentes destinados à venda. Numa das fases da operação, a polícia localizou mais de 45 quilos de drogas. O prejuízo estimado ao grupo criminoso nessa etapa ultrapassou R$ 1,2 milhão.