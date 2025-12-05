Deflagrada em três fases, a Operação Ícaro da Polícia Civil de Taubaté prendeu 19 pessoas e desmantelou uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região conhecida como parte alta do município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O grupo utilizava um laboratório de drogas onde eram preparados grandes volumes de entorpecentes destinados à venda. Numa das fases da operação, a polícia localizou mais de 45 quilos de drogas. O prejuízo estimado ao grupo criminoso nessa etapa ultrapassou R$ 1,2 milhão.
A terceira fase foi deflagrada nessa quarta-feira (4), conduzida pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté. A ofensiva contou com apoio de equipes de outras delegacias da Seccional de Taubaté, além da Força Tática e do Canil da Polícia Militar.
Ao longo das investigações, o Poder Judiciário expediu 10 mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca, todos cumpridos na ação desta quarta-feira.
A etapa resultou na prisão de oito integrantes do grupo, entre eles o líder da organização, conhecido como Luli, detido em um apartamento na avenida Charles Schnneider. Foram apreendidos ainda um revólver calibre 38 com munições, porções de crack, cocaína, haxixe e maconha, além de celulares utilizados pela quadrilha.
Na primeira etapa da operação, cinco integrantes foram presos e um suspeito morreu após atirar contra policiais. A ação contou com apoio do helicóptero Águia, que auxiliou na localização dos suspeitos e de tonéis enterrados com drogas e munições.
Na segunda fase, realizada em uma chácara em São Luiz do Paraitinga, seis membros foram detidos após tentarem fugir pela mata. A polícia apreendeu grande quantidade de cocaína, crack e maconha, além de equipamentos usados no refino e embalagem das drogas. Outras apreensões ocorreram nos bairros Estoril e Parque Aeroporto, incluindo uma máquina de contar dinheiro, munições, veículos e uma motocicleta roubada
Com a finalização da terceira fase, a operação totaliza 19 presos. Ao longo das três etapas, foram apreendidas armas, veículos, milhares de porções de drogas prontas para a venda, insumos para refino e grande quantidade de celulares utilizados na atividade criminosa.
Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência ao mito de Ícaro: o líder da organização buscava “voos cada vez mais altos”, mas acabou capturado nesta quarta-feira, simbolizando sua queda.