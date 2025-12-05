De acordo com o Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, emitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na sexta-feira (5), sete praias do Litoral Norte não estão próprias para banho durante este fim de semana. A classificação, que monitora a qualidade da água com base na quantidade de bactérias fecais, é válida até a próxima avaliação, prevista para dia 11 de dezembro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os banhistas devem evitar os seguintes pontos, classificados como impróprios:
Ubatuba:
- Itaguaçu
- Itaguá, no ponto da avenida Leovegildo, nº1724
São Sebastião
- Prainha
- Boiçucanga
Ilhabela
- Feiticeira
- Sino
- Itaquanduba
A classificação da Cetesb segue critérios do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e baseia-se na coleta de bactérias fecais ao longo de cinco semanas consecutivas. O alto nível dessas bactérias na água, geralmente indica contaminação por esgoto e pode causar doenças, por isso a orientação principal é buscar praias seguras para os banhos de mar e prática de esportes.
A Cetesb reforça a recomendação de evitar o banho em praias classificadas como impróprias e, como regra geral, de que se evite entrar no mar por 24 horas após as chuvas.