Dois homens foram presos na noite desta quinta-feira (4) por porte ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada por equipes do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) por volta das 19h, durante patrulhamento.

Segundo a corporação, a dupla foi abordada no bairro Vila São José, em Taubaté. Com eles, os policiais encontraram um revólver calibre 32 da marca Rossi, além de quatro munições do mesmo calibre.