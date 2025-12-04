04 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO

Polícia prende dois homens armados nesta quinta (4) no Vale

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Polícia prende dois homens armados nesta quinta (4) no Vale
Polícia prende dois homens armados nesta quinta (4) no Vale

Dois homens foram presos na noite desta quinta-feira (4) por porte ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada por equipes do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) por volta das 19h, durante patrulhamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a corporação, a dupla foi abordada no bairro Vila São José, em Taubaté. Com eles, os policiais encontraram um revólver calibre 32 da marca Rossi, além de quatro munições do mesmo calibre.

Os suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes de Taubaté, onde o caso foi registrado. A arma e as munições ficaram apreendidas.