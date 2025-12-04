Um adolescente que estava sendo procurado pela Justiça foi apreendido na manhã desta quinta-feira (4), durante patrulhamento da Polícia Militar na rua Coronel José Monteiro, em São José dos Campos.
De acordo com a corporação, o jovem foi abordado por equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior por apresentar comportamento suspeito. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram um aparelho celular.
Na tentativa de evitar a identificação, o adolescente informou nome falso, mas acabou sendo reconhecido por uma testemunha, que revelou sua verdadeira identidade. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia contra ele um mandado de busca e apreensão expedido pelo Ministério Público, relacionado ao crime de roubo.
O jovem foi levado à Delegacia da Infância e Juventude, na Central de Polícia Judiciária, onde também foi confirmado que o celular encontrado havia sido roubado no dia 7 de outubro de 2025.
Além de cumprir a medida judicial em aberto, o adolescente também deverá responder por receptação.