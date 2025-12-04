Um adolescente que estava sendo procurado pela Justiça foi apreendido na manhã desta quinta-feira (4), durante patrulhamento da Polícia Militar na rua Coronel José Monteiro, em São José dos Campos.

De acordo com a corporação, o jovem foi abordado por equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior por apresentar comportamento suspeito. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram um aparelho celular.