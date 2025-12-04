Daniela Costa Ramalho faleceu em Jacareí no último domingo (30), aos 42 anos. O sepultamento aconteceu na última segunda-feira (1), no Cemitério Avareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Tão jovem, Daniela deixou os familiares abalados e os amigos inconformados. Nas redes sociais, muita gente lamentou muito a partida tão cedo de Daniela.
"Descanse em paz, minha irmã. Agora, só saudades, te amarei sempre", disse a irmã Silvia Regina Costa. Viviane Mendes Vieira também se mostrou triste e surpresa. "Simplesmente sem acreditar! Dias desses estávamos conversando. Meu Deus, a vida é um sopro", afirmou.
A também irmã Luciana Costa desabafou nas redes sociais. "Que dor, minha irmã, ainda não estou acreditando. Descanse em paz, te amo", escreveu.