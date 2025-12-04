04 de dezembro de 2025
LUTO

'Descanse em paz, minha irmã'; adeus, Daniela, 42 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
'Descanse em paz, minha irmã'; adeus, Daniela, 42 anos, no Vale
'Descanse em paz, minha irmã'; adeus, Daniela, 42 anos, no Vale

Daniela Costa Ramalho faleceu em Jacareí no último domingo (30), aos 42 anos. O sepultamento aconteceu na última segunda-feira (1), no Cemitério Avareí.

Tão jovem, Daniela deixou os familiares abalados e os amigos inconformados. Nas redes sociais, muita gente lamentou muito a partida tão cedo de Daniela.

"Descanse em paz, minha irmã. Agora, só saudades, te amarei sempre", disse a irmã Silvia Regina Costa. Viviane Mendes Vieira também se mostrou triste e surpresa. "Simplesmente sem acreditar! Dias desses estávamos conversando. Meu Deus, a vida é um sopro", afirmou.

A também irmã Luciana Costa desabafou nas redes sociais. "Que dor, minha irmã, ainda não estou acreditando. Descanse em paz, te amo", escreveu.

