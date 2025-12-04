Daniela Costa Ramalho faleceu em Jacareí no último domingo (30), aos 42 anos. O sepultamento aconteceu na última segunda-feira (1), no Cemitério Avareí.

Tão jovem, Daniela deixou os familiares abalados e os amigos inconformados. Nas redes sociais, muita gente lamentou muito a partida tão cedo de Daniela.