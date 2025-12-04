04 de dezembro de 2025
LUTO

Adeus, Alexandre; aos 53 anos, partiu precocemente no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Alexandre dos Santos Moreira
Alexandre dos Santos Moreira

Alexandre dos Santos Moreira morreu nesta quinta-feira (4), aos 53 anos, em Jacareí. O sepultamento acontece na tarde desta sexta-feira (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, às 13h.

Jovem, Alexandre partiu de forma precoce. Além do amor pelo Santos, time do coração, também deixou muitas lições de vida entre amigos e familiares.

Nas redes sociais, muita gente lamentou a partida tão cedo. Andreia Sousa não escondeu a perplexidade com a notícia. "Meu Deus que triste essa notícia uma pessoa tão alegre!!O que aconteceu?Meus sentimentos a família e amigos conheço ele em tempos de escola", disse. Willian Souza desejou força à família. "Meus sentimentos a família e amigos, descansou meu amigo", afirmou.

