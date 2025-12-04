Alexandre dos Santos Moreira morreu nesta quinta-feira (4), aos 53 anos, em Jacareí. O sepultamento acontece na tarde desta sexta-feira (5), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, às 13h.

Jovem, Alexandre partiu de forma precoce. Além do amor pelo Santos, time do coração, também deixou muitas lições de vida entre amigos e familiares.