Câmara da região abre concurso; salários de até R$ 14 mil

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
A Câmara Municipal de Caraguatatuba abriu nesta quinta-feira (4) as inscrições para um concurso público que oferece 87 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 3.415,85 a R$ 14.045,76, com jornadas de trabalho entre 30 e 40 horas semanais, conforme o cargo.

As oportunidades estão distribuídas entre:

Nível médio: Agente Legislativo, Agente de Informática e Condutor Parlamentar.
Nível superior: Agente Financeiro, Oficial Legislativo, Ouvidor Legislativo, Controlador Interno e Procurador Jurídico.

Do total de vagas, 17 são reservadas para candidatos negros e indígenas e quatro para pessoas com deficiência, conforme legislação vigente.

As inscrições seguem abertas até 23h59 do dia 5 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame.

A taxa de participação é de R$ 67,90 para os cargos de nível médio e R$ 98,80 para os de nível superior.

O edital completo, com informações sobre etapas, datas de prova e conteúdo programático, está disponível no portal da banca organizadora.

