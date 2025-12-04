A Câmara Municipal de Caraguatatuba abriu nesta quinta-feira (4) as inscrições para um concurso público que oferece 87 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 3.415,85 a R$ 14.045,76, com jornadas de trabalho entre 30 e 40 horas semanais, conforme o cargo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As oportunidades estão distribuídas entre:
Nível médio: Agente Legislativo, Agente de Informática e Condutor Parlamentar.
Nível superior: Agente Financeiro, Oficial Legislativo, Ouvidor Legislativo, Controlador Interno e Procurador Jurídico.
Do total de vagas, 17 são reservadas para candidatos negros e indígenas e quatro para pessoas com deficiência, conforme legislação vigente.
As inscrições seguem abertas até 23h59 do dia 5 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame.
A taxa de participação é de R$ 67,90 para os cargos de nível médio e R$ 98,80 para os de nível superior.
O edital completo, com informações sobre etapas, datas de prova e conteúdo programático, está disponível no portal da banca organizadora.