Um bebê de três meses foi submetido a um procedimento cirúrgico que não havia sido autorizado pela família na manhã de quarta-feira (3). A criança deveria passar apenas pela retirada de um dedo extra na mão, mas voltou do centro cirúrgico após uma frenectomia lingual — corte do freio da língua — que não havia sido solicitada.

O caso ocorreu no Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Segundo os familiares, Ravi Lucca foi levado pela médica responsável ao centro cirúrgico e devolvido minutos depois sem qualquer explicação detalhada sobre o procedimento esperado. Em vez de orientações sobre a retirada do dedo extra, a profissional entregou apenas uma receita. Questionada, afirmou ter realizado a cirurgia na língua do bebê.