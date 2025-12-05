Um bebê de três meses foi submetido a um procedimento cirúrgico que não havia sido autorizado pela família na manhã de quarta-feira (3). A criança deveria passar apenas pela retirada de um dedo extra na mão, mas voltou do centro cirúrgico após uma frenectomia lingual — corte do freio da língua — que não havia sido solicitada.
O caso ocorreu no Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Segundo os familiares, Ravi Lucca foi levado pela médica responsável ao centro cirúrgico e devolvido minutos depois sem qualquer explicação detalhada sobre o procedimento esperado. Em vez de orientações sobre a retirada do dedo extra, a profissional entregou apenas uma receita. Questionada, afirmou ter realizado a cirurgia na língua do bebê.
A avó do menino, Érica Santos Gonçalves, afirmou que Ravi nunca apresentou qualquer problema que justificasse intervenção na língua. Ela relatou que o bebê sempre mamou normalmente e que nenhum profissional havia indicado a necessidade do procedimento.
A mãe, Bruna Gonçalves da Silva, percebeu ainda que o dedo extra continuava na mão da criança, o que demonstrava que a cirurgia correta sequer havia sido realizada. Ao ser confrontada, a médica teria demonstrado surpresa antes de levar o bebê novamente ao centro cirúrgico para o procedimento adequado.
Ravi acabou passando por duas intervenções no mesmo dia. Após o corte no freio da língua, a família relatou que o bebê apresentou irritação, dificuldade para mamar e dores na boca. Os parentes suspeitam que pode ter havido troca de prontuários durante o atendimento.