OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
MISTÉRIO

Emilly, 24 anos, desapareceu após marcar encontro com cliente

Por Da Redação | Teresina (PI)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Emilly Yasmyn Silva Oliveira
Emilly Yasmyn Silva Oliveira

Uma jovem de 24 anos está desaparecida desde domingo (30). Emilly Yasmyn Silva Oliveira sumiu após sair para atender um cliente e não voltou a fazer contato com familiares ou amigos.

O desaparecimento foi registrado na zona Sul de Teresina. De acordo com o núcleo de desaparecimentos do DHPP, equipes estão realizando diligências para tentar localizar a jovem. Emilly, natural de Petrolina (PE), estava na capital para trabalhar, segundo relato de uma amiga identificada como Larissa.

Larissa informou que a última localização registrada apontava uma área próxima a um motel, mas o estabelecimento afirmou que a jovem não esteve no local. Outra colega relatou ainda que, meses atrás, Emilly teria se desentendido com um cliente na cidade.

