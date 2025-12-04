Uma jovem de 24 anos está desaparecida desde domingo (30). Emilly Yasmyn Silva Oliveira sumiu após sair para atender um cliente e não voltou a fazer contato com familiares ou amigos.

O desaparecimento foi registrado na zona Sul de Teresina. De acordo com o núcleo de desaparecimentos do DHPP, equipes estão realizando diligências para tentar localizar a jovem. Emilly, natural de Petrolina (PE), estava na capital para trabalhar, segundo relato de uma amiga identificada como Larissa.