A Polícia Civil investiga a morte de um homem após um suposto ataque de cães na noite desta quarta-feira (3), na Estrada do Serrote, no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da meia-noite para atender uma ocorrência de óbito em via pública. Ao chegar ao endereço informado, os policiais encontraram a vítima já sem sinais vitais.
De acordo com as informações preliminares apuradas no local, o homem teria sido atacado por cães que pertencem a uma moradora da região. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A perícia técnica foi acionada e compareceu ao endereço juntamente com equipes do Instituto de Criminalística, que realizaram os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias da morte. A vítima foi identificada como Júlio Cesar de Souza Oliveira.
Durante os trabalhos periciais, os policiais localizaram os documentos da vítima e apreenderam um aparelho celular, que foi encaminhado para análise.
A moradora do imóvel, onde os animais estavam, foi ouvida pela polícia e teve seu depoimento registrado por meio de gravação audiovisual. Já os policiais militares que atenderam inicialmente a ocorrência informaram que não presenciaram o momento do ataque.
O Centro de Controle de Zoonoses chegou a ser acionado, mas não compareceu ao local por atender apenas em horário comercial. A Polícia Civil requisitou perícia complementar nos animais para apurar se houve negligência ou maus-tratos.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será submetido a exame necroscópico que deve apontar a causa exata da morte.
O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental e segue em investigação pelo distrito policial responsável. A autoridade policial irá analisar os laudos periciais e decidir sobre eventuais responsabilizações.