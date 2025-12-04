A Polícia Civil investiga a morte de um homem após um suposto ataque de cães na noite desta quarta-feira (3), na Estrada do Serrote, no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da meia-noite para atender uma ocorrência de óbito em via pública. Ao chegar ao endereço informado, os policiais encontraram a vítima já sem sinais vitais.