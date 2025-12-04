A Galeria Belo Brasil inaugura nesta quinta-feira (4), no Colinas Shopping, em São José dos Campos, a exposição coletiva “Matéria Viva”, que reúne obras de dez artistas contemporâneos em uma mostra dedicada ao gesto criativo, à sensibilidade e às diferentes formas de manifestação artística.

Participam da exposição Kleber Lopes, Juliana Machado, Wei Wei, Julia Pérez, Lara Martinez, Jean Louis, Lidiana Ferro, Priscila Merlotto, Vanize Claussen e Ana Santiago. O conjunto das obras parte da ideia de que todo ato artístico é um atravessamento: uma força íntima que encontra forma, textura e presença no mundo. As criações apresentadas exploram como experiências internas se transformam em matéria sensível, capazes de atravessar tempos, culturas e interpretações.