A Galeria Belo Brasil inaugura nesta quinta-feira (4), no Colinas Shopping, em São José dos Campos, a exposição coletiva “Matéria Viva”, que reúne obras de dez artistas contemporâneos em uma mostra dedicada ao gesto criativo, à sensibilidade e às diferentes formas de manifestação artística.
Participam da exposição Kleber Lopes, Juliana Machado, Wei Wei, Julia Pérez, Lara Martinez, Jean Louis, Lidiana Ferro, Priscila Merlotto, Vanize Claussen e Ana Santiago. O conjunto das obras parte da ideia de que todo ato artístico é um atravessamento: uma força íntima que encontra forma, textura e presença no mundo. As criações apresentadas exploram como experiências internas se transformam em matéria sensível, capazes de atravessar tempos, culturas e interpretações.
Localizada no Colinas Shopping, a Galeria Belo Brasil destaca-se por promover a valorização da arte contemporânea e o diálogo entre diferentes linguagens e narrativas visuais. Em “Matéria Viva”, o público encontrará pintura, ilustração digital, escultura e experimentações híbridas que demonstram o impulso comum dos artistas: materializar o invisível.
As obras dialogam com temas como memória afetiva, ancestralidade, observação da natureza, espiritualidade e pesquisa formal, reforçando a concepção da arte como um organismo vivo — que respira, pulsa e se renova a cada olhar.
A mostra convida o visitante a perceber a arte não apenas como objeto estético, mas como expressão concreta de algo que antes existia no plano sensível. “Matéria Viva” celebra a potência criadora de quem transforma sentimento em forma, pensamento em gesto e interioridade em mundo.