Um homem de 42 anos foi preso em flagrante após jogar álcool e atear fogo no rosto da própria companheira, de 45 anos, na manhã de domingo (30). A mulher sofreu queimaduras e denunciou que a agressão foi intencional.
A ocorrência foi registrada no bairro Oásis, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento antes de prestar depoimento na delegacia. O suspeito, porém, afirmou que tudo não passou de um acidente.
O caso chegou ao conhecimento da deputada estadual Solange Freitas (União), que tornou a denúncia pública. Segundo relato da delegada Damiana Shibata Requel, da Delegacia da Defesa da Mulher (DDM), o casal discutia quando o agressor ateou fogo na companheira.
A delegada informou ainda que o homem já tinha registros anteriores de violência doméstica contra outra parceira. Ele foi autuado em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva. A SSP destacou que o depoimento médico reforçou a materialidade do crime.
A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio e violência doméstica na Delegacia Seccional de Itanhaém.