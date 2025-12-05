Um homem de 42 anos foi preso em flagrante após jogar álcool e atear fogo no rosto da própria companheira, de 45 anos, na manhã de domingo (30). A mulher sofreu queimaduras e denunciou que a agressão foi intencional.

A ocorrência foi registrada no bairro Oásis, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento antes de prestar depoimento na delegacia. O suspeito, porém, afirmou que tudo não passou de um acidente.