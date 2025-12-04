Um corpo foi encontrado na tarde desta quinta-feira (4) na Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O achado mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.

O corpo foi localizado por moradores que passavam pela orla e acionaram o resgate imediatamente. Com a confirmação do óbito, a área foi isolada para preservar o local até a chegada da perícia.