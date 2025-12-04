04 de dezembro de 2025
MORTE

Corpo é encontrado em praia movimentada de Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Corpo foi encontrado
Corpo foi encontrado

Um corpo foi encontrado na tarde desta quinta-feira (4) na Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O achado mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.

O corpo foi localizado por moradores que passavam pela orla e acionaram o resgate imediatamente. Com a confirmação do óbito, a área foi isolada para preservar o local até a chegada da perícia.

De acordo com informações preliminares, a vítima pode ser uma pessoa em situação de rua que costumava circular pela região. No entanto, a identidade ainda não foi confirmada oficialmente.

O Instituto Médico Legal foi acionado e ficará responsável pelos exames necroscópicos, que devem esclarecer a causa da morte e as circunstâncias do caso.

Moradores relataram apreensão com o ocorrido e destacaram preocupação com a segurança na região. A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para apurar o caso.

