Um corpo foi encontrado na tarde desta quinta-feira (4) na Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O achado mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.
O corpo foi localizado por moradores que passavam pela orla e acionaram o resgate imediatamente. Com a confirmação do óbito, a área foi isolada para preservar o local até a chegada da perícia.
De acordo com informações preliminares, a vítima pode ser uma pessoa em situação de rua que costumava circular pela região. No entanto, a identidade ainda não foi confirmada oficialmente.
O Instituto Médico Legal foi acionado e ficará responsável pelos exames necroscópicos, que devem esclarecer a causa da morte e as circunstâncias do caso.
Moradores relataram apreensão com o ocorrido e destacaram preocupação com a segurança na região. A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para apurar o caso.