04 de dezembro de 2025
PREOCUPAÇÃO

Onde está Monise? Adolescente segue desaparecida

Uma adolescente desapareceu após sair de casa para ir à escola e não retornar na tarde de ontem. A família registrou boletim de ocorrência e pede ajuda para encontrar a jovem.

O caso envolve Monise Muniz, moradora do Jardim da Paz, em Americana. Desde que deixou a residência rumo à escola, ela não fez mais contato e não voltou para casa, o que mobilizou parentes e amigos.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Monise deve entrar em contato pelo WhatsApp (19) 97167-2593.

