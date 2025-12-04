Uma adolescente desapareceu após sair de casa para ir à escola e não retornar na tarde de ontem. A família registrou boletim de ocorrência e pede ajuda para encontrar a jovem.

O caso envolve Monise Muniz, moradora do Jardim da Paz, em Americana. Desde que deixou a residência rumo à escola, ela não fez mais contato e não voltou para casa, o que mobilizou parentes e amigos.