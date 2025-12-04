04 de dezembro de 2025
CRUELDADE

Ela deu 16 golpes de faca no filho de 3 anos por 'vingança'

Por Da Redação | Icém (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ela deu 16 golpes de faca no filho de 3 anos por 'vingança'
Ela deu 16 golpes de faca no filho de 3 anos por 'vingança'

Uma criança de três anos foi morta pela própria mãe na madrugada de domingo (30). A mulher, de 26 anos, foi detida em flagrante logo após o crime.

O caso ocorreu em Icém, no interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita confessou o homicídio aos policiais militares, afirmando que agiu por “vingança” após uma discussão por troca de mensagens com a cunhada, que teria a chamado de “psicopata”. A mãe permanece presa enquanto o caso segue sob investigação.

