Uma criança de três anos foi morta pela própria mãe na madrugada de domingo (30). A mulher, de 26 anos, foi detida em flagrante logo após o crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Icém, no interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita confessou o homicídio aos policiais militares, afirmando que agiu por “vingança” após uma discussão por troca de mensagens com a cunhada, que teria a chamado de “psicopata”. A mãe permanece presa enquanto o caso segue sob investigação.