Uma jovem de 20 anos está sendo investigada por extorsão após ter, segundo a Polícia Civil, exigido dinheiro de um cliente para não revelar detalhes de um encontro. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência da suspeita na manhã de quarta-feira (3).

As investigações apontam que a jovem, que atua como garota de programa em Palmas (TO), teria ameaçado expor o cliente à família caso ele não realizasse um pagamento. A vítima chegou a transferir R$ 3,5 mil via Pix para a conta de um terceiro, mas, mesmo após receber o valor, a suspeita teria passado a cobrar mais R$ 4 mil, alegando a necessidade de realizar um suposto aborto. Dois celulares foram apreendidos para análise pericial.