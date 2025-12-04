Uma mulher publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece sendo agredida pelo próprio companheiro, o cantor paulista Josu. As imagens, que já ultrapassam 1,3 milhão de visualizações, mostram o artista arrastando a vítima e aplicando um mata-leão.

O caso foi divulgado no Instagram por Julia Marques. Na legenda, ela relata que insistiu na relação mesmo após sucessivas traições e que só decidiu encerrar o relacionamento depois de sofrer agressões físicas, como empurrões, socos e tapas, presenciadas por outras pessoas.