Uma mulher publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece sendo agredida pelo próprio companheiro, o cantor paulista Josu. As imagens, que já ultrapassam 1,3 milhão de visualizações, mostram o artista arrastando a vítima e aplicando um mata-leão.
O caso foi divulgado no Instagram por Julia Marques. Na legenda, ela relata que insistiu na relação mesmo após sucessivas traições e que só decidiu encerrar o relacionamento depois de sofrer agressões físicas, como empurrões, socos e tapas, presenciadas por outras pessoas.
Julia também criticou a imagem pública do cantor, afirmando que ele se comportava de forma diferente longe do convívio familiar. Segundo ela, enquanto mantém postura exemplar diante do público, dentro de casa o tratamento era hostil. A influenciadora ironizou possíveis amantes do músico, dizendo que elas poderiam “ficar tranquilas”.
No mesmo vídeo, Julia mostra que precisou ser atendida em um hospital após o episódio. Já nos Stories, ela exibiu mensagens que afirma ter recebido de Josu, nas quais ele a xinga, nega as agressões e reclama da repercussão do caso. O cantor também ameaça buscar na Justiça a guarda do filho do casal.
Em outra publicação, Julia informou que registrou boletim de ocorrência e passou por exame no IML (Instituto Médico-Legal).
Até o momento, o cantor não se pronunciou publicamente. O portal Metrópoles entrou em contato com Josu, mas ainda não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.