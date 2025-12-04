Um estudante de 37 anos morreu após o capotamento do carro que dirigia na noite de domingo (30). A vítima, identificada como Maycon Anderson dos Santos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
O acidente aconteceu na rodovia MS-395, no trecho entre Anaurilândia e Bataguassu, a cerca de 335 km de Campo Grande. O veículo, um Volkswagen Golf, capotou por volta das 20h50, nas proximidades da Vila Quebracho. A esposa de Maycon, de 45 anos, estava no carro como passageira.
Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e levaram os dois ao hospital de Bataguassu. Maycon não sobreviveu; já a esposa permanece internada em observação.
A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Civil apuram o que causou o capotamento. Familiares relataram ao Conteúdo MS que a passageira não conseguiu descrever o que ocorreu, levantando a possibilidade de interferência de outro veículo na pista. O carro ficou completamente destruído.