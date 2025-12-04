Um estudante de 37 anos morreu após o capotamento do carro que dirigia na noite de domingo (30). A vítima, identificada como Maycon Anderson dos Santos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na rodovia MS-395, no trecho entre Anaurilândia e Bataguassu, a cerca de 335 km de Campo Grande. O veículo, um Volkswagen Golf, capotou por volta das 20h50, nas proximidades da Vila Quebracho. A esposa de Maycon, de 45 anos, estava no carro como passageira.