Um menino que contraiu gripe aos 7 anos precisou amputar as duas pernas após sofrer complicações graves decorrentes da infecção. O caso, que começou com sintomas comuns da doença, evoluiu rapidamente para uma septicemia que colocou sua vida em risco.

A situação teve início em dezembro de 2022, quando Kaden Stevenson apresentou febre, mal-estar e sinais típicos de gripe. Dias depois, já em casa, o quadro se agravou: ele passou a sentir forte dor na perna direita, que inchou e apresentou manchas e erupções na pele.