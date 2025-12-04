04 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Kaden, 7 anos, perde as duas pernas após complicações da gripe

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Families Fighting ftu
Kaden, 7 anos, perde as duas pernas após complicações da gripe
Kaden, 7 anos, perde as duas pernas após complicações da gripe

Um menino que contraiu gripe aos 7 anos precisou amputar as duas pernas após sofrer complicações graves decorrentes da infecção. O caso, que começou com sintomas comuns da doença, evoluiu rapidamente para uma septicemia que colocou sua vida em risco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A situação teve início em dezembro de 2022, quando Kaden Stevenson apresentou febre, mal-estar e sinais típicos de gripe. Dias depois, já em casa, o quadro se agravou: ele passou a sentir forte dor na perna direita, que inchou e apresentou manchas e erupções na pele.

Segundo médicos, infecções virais podem abrir caminho para bactérias quando o organismo está debilitado. Foi o que ocorreu com Kaden, cujo sistema imunológico enfraquecido permitiu a disseminação bacteriana pela corrente sanguínea, desencadeando uma reação inflamatória severa.

A evolução para septicemia levou à necessidade de transferência urgente para um centro especializado. No local, o garoto passou por cirurgias emergenciais para retirada de tecido necrosado. Mesmo com a intervenção médica, duas semanas depois houve a indicação de amputação das duas pernas — a direita, acima do joelho, e a esquerda, abaixo dele — como única alternativa para salvá-lo.

Após o procedimento, Kaden iniciou um longo processo de reabilitação, que se estende até hoje. A adaptação envolve fisioterapia contínua e novas cirurgias à medida que ele cresce.

Agora com 10 anos, o menino e sua mãe, Michele Stevenson, passaram a atuar em campanhas de conscientização sobre vacinação contra a gripe. Ela relata que a falta de tempo fez com que a imunização fosse adiada, o que hoje considera um alerta importante para outras famílias.

Para levar a mensagem adiante, Kaden narra sua trajetória por meio de animações em que se apresenta como “Kaden Blaze”, um herói com pernas robóticas e superpoderes. A intenção é mostrar que a prevenção, por meio da vacina, é a forma mais segura de evitar complicações graves.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários