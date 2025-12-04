Um menino que contraiu gripe aos 7 anos precisou amputar as duas pernas após sofrer complicações graves decorrentes da infecção. O caso, que começou com sintomas comuns da doença, evoluiu rapidamente para uma septicemia que colocou sua vida em risco.
A situação teve início em dezembro de 2022, quando Kaden Stevenson apresentou febre, mal-estar e sinais típicos de gripe. Dias depois, já em casa, o quadro se agravou: ele passou a sentir forte dor na perna direita, que inchou e apresentou manchas e erupções na pele.
Segundo médicos, infecções virais podem abrir caminho para bactérias quando o organismo está debilitado. Foi o que ocorreu com Kaden, cujo sistema imunológico enfraquecido permitiu a disseminação bacteriana pela corrente sanguínea, desencadeando uma reação inflamatória severa.
A evolução para septicemia levou à necessidade de transferência urgente para um centro especializado. No local, o garoto passou por cirurgias emergenciais para retirada de tecido necrosado. Mesmo com a intervenção médica, duas semanas depois houve a indicação de amputação das duas pernas — a direita, acima do joelho, e a esquerda, abaixo dele — como única alternativa para salvá-lo.
Após o procedimento, Kaden iniciou um longo processo de reabilitação, que se estende até hoje. A adaptação envolve fisioterapia contínua e novas cirurgias à medida que ele cresce.
Agora com 10 anos, o menino e sua mãe, Michele Stevenson, passaram a atuar em campanhas de conscientização sobre vacinação contra a gripe. Ela relata que a falta de tempo fez com que a imunização fosse adiada, o que hoje considera um alerta importante para outras famílias.
Para levar a mensagem adiante, Kaden narra sua trajetória por meio de animações em que se apresenta como “Kaden Blaze”, um herói com pernas robóticas e superpoderes. A intenção é mostrar que a prevenção, por meio da vacina, é a forma mais segura de evitar complicações graves.