TRAGÉDIA

Noiva faz fotos no mar e morre afogada devido ao vestido

Por Da Redação | Montreal, Canadá
Uma mulher morreu afogada poucos dias após o casamento durante uma sessão de fotos do estilo “trash the dress”, prática em que noivas posam em ambientes inusitados usando o vestido do grande dia. A vítima, Maria Pantazopoulos, tinha 30 anos.

A tragédia ocorreu durante um ensaio fotográfico realizado às margens do rio Ouareau, perto de uma área de quedas-d’água, na região de Montreal. A noiva havia contratado o fotógrafo Louis Pagakis para registrar as imagens.

Maria tinha se casado em 9 de junho de 2012 com Billy, seu namorado de infância, e decidiu participar da tendência que ganhou popularidade em vários países. O ensaio, porém, terminou em acidente após a jovem ser arrastada pela correnteza enquanto vestia o pesado traje de noiva.

