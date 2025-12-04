Uma mulher morreu afogada poucos dias após o casamento durante uma sessão de fotos do estilo “trash the dress”, prática em que noivas posam em ambientes inusitados usando o vestido do grande dia. A vítima, Maria Pantazopoulos, tinha 30 anos.

A tragédia ocorreu durante um ensaio fotográfico realizado às margens do rio Ouareau, perto de uma área de quedas-d’água, na região de Montreal. A noiva havia contratado o fotógrafo Louis Pagakis para registrar as imagens.