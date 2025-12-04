O São José Basket, animado por quatro vitórias consecutivas no NBB (Novo Basquete Brasil), agora tem uma pedreira pela frente nesta sexta-feira (5). Afinal de contas, terá pela frente o arquirrival Franca, a partir das 19h30, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela primeira fase da edição 2025/2026 da competição nacional.

Na última quarta, o time da região, comandado pelo técnico Cris Ahmed, venceu o Bauru, no Panela de Pressão, por 91 a 84, em jogo de grande aproveitamento ofensivo. Agora, a dificuldade será ainda maior, já que encara um dos favoritos ao título.