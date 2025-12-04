A ofensiva contou com apoio de equipes de outras delegacias da Seccional de Taubaté, além da Força Tática e do Canil da Polícia Militar.

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (4), a terceira fase da Operação Ícaro, ação conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté para desmantelar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região conhecida como parte alta do município.

Ao longo das investigações, o Poder Judiciário expediu 10 mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca, todos cumpridos na ação desta quarta-feira. A etapa resultou na prisão de oito integrantes do grupo, entre eles o líder da organização, conhecido como Luli, detido em um apartamento na Avenida Charles Schnneider. Foram apreendidos ainda um revólver calibre 38 com munições, porções de crack, cocaína, haxixe e maconha, além de celulares utilizados pela quadrilha.

A Operação Ícaro é resultado de um trabalho dividido em três fases. Na primeira etapa, cinco integrantes foram presos e um suspeito morreu após atirar contra policiais. O grupo utilizava um laboratório de drogas onde eram preparados grandes volumes de entorpecentes destinados à venda. Na ocasião, a polícia localizou mais de 45 quilos de drogas, quatro armas de fogo e centenas de munições de diversos calibres. A ação contou com apoio do helicóptero Águia, que auxiliou na localização dos suspeitos e de tonéis enterrados com drogas e munições.

Na segunda fase, realizada em uma chácara em São Luiz do Paraitinga, seis membros foram detidos após tentarem fugir pela mata. No local foram apreendidos grande quantidade de cocaína, crack e maconha, além de equipamentos usados no refino e embalagem das drogas. Outras apreensões ocorreram nos bairros Estoril e Parque Aeroporto, incluindo uma máquina de contar dinheiro, munições, veículos e uma motocicleta roubada. O prejuízo estimado ao grupo criminoso nessa etapa ultrapassou R$ 1,2 milhão.