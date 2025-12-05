A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 7 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses, entre novembro de 2024 e outubro de 2025.