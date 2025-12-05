A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 7 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses, entre novembro de 2024 e outubro de 2025.
A liderança da região se mantém mesmo diante de redução do número de homicídios no Vale, que terminou os últimos 12 meses com 279 mortes contra 296 óbitos no período anterior, queda de 5,74%.
No entanto, a queda nos homicídios não foi suficiente para tirar as cidades do Vale da liderança do ranking da violência. A maior parte dos municípios reduziu a taxa de homicídios na comparação com os dados anteriores, mas ainda ocupa as primeiras colocações da lista estadual.
Lorena mantém a primeira colocação do ranking paulista, com 34,18 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses. A cidade registrou 29 mortes nesse intervalo. Cruzeiro tem 28,01 vítimas por 100 mil e 21 pessoas assassinadas no período.
Ubatuba é a terceira colocada da lista estadual, com 22,59 vítimas por 100 mil e 21 assassinatos nos últimos 12 meses. Pindamonhangaba ocupa a quarta colocação, com 18,74 por 100 mil e 31 homicídios.
Na quinta colocação, Rio Claro, na região de Piracicaba, tem 17,58 vítimas por 100 mil e 36 pessoas mortas. Caçapava é a sexta do ranking, com 16,63 por 100 mil e 16 mortes. Araçatuba é a sétima, com 15,32 por 100 mil e 30 mortes. Ibiúna tornou-se a oitava da lista estadual, com taxa de 13,74 e 11 mortes.
Caraguatatuba tem taxa de 13,35 e 18 óbitos violentos, aparecendo na nona posição do ranking estadual. O décimo lugar é de São Sebastião, com taxa de 12,26 e 10 homicídios.
Outras cidades.
Taubaté, que deixou o topo do ranking, aparece na 24ª posição da lista, com 7,72 vítimas por 100 mil e 24 pessoas mortas no período. Guaratinguetá fez o mesmo movimento e passou do 9º para o 26º município do ranking paulista, com 7,62 vítimas de homicídio por 100 mil e nove mortes no período.
Jacareí aparece na 62ª posição da lista estadual com 4,58 vítimas por 100 mil e 11 assassinatos nos últimos 12 meses.
São José dos Campos registrou ligeiro aumento do indicador e registrou 4,16 vítimas de homicídio por 100 mil, com 29 mortes em 12 meses, ocupando a 73ª posição da lista estadual.
Sem assassinatos em 12 meses, as cidades de Jandira, na Grande São Paulo, e São Roque, na região de Sorocaba, zeraram a taxa de homicídio.