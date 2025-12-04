Sem votação

A Câmara de São José dos Campos encerrou a sessão ordinária dessa quinta-feira (4) sem votar nenhum projeto.

Adiamento

A situação foi provocada pelo adiamento da votação do projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que reorganiza a estrutura administrativa do IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal).