OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
SÃO JOSÉ

Com pauta travada, Câmara encerra sessão sem votar projetos

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Flavio Pereira/CMSJC
Vereadores de São José não poderão votar nenhum outro projeto enquanto não analisarem proposta que reorganiza a estrutura administrativa do IPSM
Sem votação
A Câmara de São José dos Campos encerrou a sessão ordinária dessa quinta-feira (4) sem votar nenhum projeto.

Adiamento
A situação foi provocada pelo adiamento da votação do projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que reorganiza a estrutura administrativa do IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal).

Sobrestamento
O projeto foi protocolado no dia 14 de outubro em regime de urgência. Com isso, como o texto não foi votado em 45 dias, a pauta da Câmara fica sobrestada - nenhuma proposta pode ser votada antes da análise desse projeto.

