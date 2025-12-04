Sem votação
A Câmara de São José dos Campos encerrou a sessão ordinária dessa quinta-feira (4) sem votar nenhum projeto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Adiamento
A situação foi provocada pelo adiamento da votação do projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que reorganiza a estrutura administrativa do IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal).
Sobrestamento
O projeto foi protocolado no dia 14 de outubro em regime de urgência. Com isso, como o texto não foi votado em 45 dias, a pauta da Câmara fica sobrestada - nenhuma proposta pode ser votada antes da análise desse projeto.