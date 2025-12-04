Realizada de forma conjunta pelo Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil em São Sebastião, a Operação Alcatrazes desarticulou, na última sexta-feira (28), um esquema milionário de fraudes tributárias envolvendo créditos fictícios do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no setor de combustíveis.

Os trabalhos resultaram na apreensão de veículos de luxo, no bloqueio de imóveis e na indisponibilidade de bens avaliados em R$ 132 milhões.