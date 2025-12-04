Realizada de forma conjunta pelo Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil em São Sebastião, a Operação Alcatrazes desarticulou, na última sexta-feira (28), um esquema milionário de fraudes tributárias envolvendo créditos fictícios do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no setor de combustíveis.
Os trabalhos resultaram na apreensão de veículos de luxo, no bloqueio de imóveis e na indisponibilidade de bens avaliados em R$ 132 milhões.
De acordo com a investigação, o grupo utilizava empresas certificadoras para emitir certificados digitais irregulares e dar aparência de legalidade a notas fiscais frias. Com isso, postos de combustíveis conseguiam justificar créditos tributários inexistentes e reduzir indevidamente o valor de ICMS a pagar.
A prática provocava prejuízos milionários ao fisco e movimentava grande volume financeiro, motivo pelo qual o Judiciário determinou o congelamento de bens dos envolvidos.
Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam dez veículos de alto padrão, entre eles um Porsche, duas Toyota Hilux, uma Ford Ranger e um Mercedes-Benz.
Também foram bloqueados judicialmente três imóveis atribuídos aos investigados: um haras em Limeira e uma propriedade em Araras, ambas no estado de São Paulo, além de uma residência na cidade catarinense de Itajaí.